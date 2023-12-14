В Сети появилась инструкция, как правильно вешать гирлянду

Одной из самых любимых новогодних традиций и детей, и взрослых является развешивание гирлянды на елке. Именно эти разноцветные огоньки придают празднику особую атмосферу. Но их гораздо сложнее разместить на дереве, чем остальные украшения.

Наверняка каждый привык ходить вокруг елки, наматывая гирлянду. Однако, по словам декоратора Клэр Хупер из Брэдфорда в Западном Йоркшире в Англии, такой способ неправильный. Но как же тогда быть с украшением?

Хупер сказала, что лучше всего подходит «зигзагообразный» способ, так как в таком случае сантиметры гирлянды не тратятся на заднюю часть елки, которая чаще всего придвинута к стене. Также этот метод удобен тем, кто не проверил, светятся ли огоньки, до того, как украшать дерево. Если они оказались неисправными, то их будет легче снять.

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Декоратор говорит, что гирлянду нужно сначала закрепить на верхушке, потом протянуть ее до самого низа, а затем снова вернуться к верхушке. Так нужно двигаться в правую или левую сторону, пока не закончится провод. Такой метод привел в восторг пользователей сети, которые написали, что пожалели о том, что не знали об этом способе раньше.

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Анна Морозова