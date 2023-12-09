Застревают в кишке: Названы новогодние украшения, несущие страшную опасность для животных

По её словам, самым опасным украшением является дождик, который с ёлки любят стаскивать кошки. После Нового года в ветеринарных клиниках часто попадаются пациенты, у которых это изделие застряло в кишечнике. Как отметила собеседница издания, иногда даже приходится делать полостную операцию, чтобы извлечь украшение из кишок животного.

Также опасность могут представлять мелкие стеклянные игрушки, так как если их разбить, то питомцы могут проглотить кусочки. Помимо этого, у старых игрушек есть закрепки, чтобы вешать их на ёлку, которые также часто оказывают внутри кошек и собак. Эти элементы могут нанести серьёзный ущерб здоровью домашнего животного, в том числе разрезать пищевод или поцарапать желудок. А в случае, если питомец решится перегрызть гирлянду, то его может ударить током.

В то же время очень небезопасны искусственные ёлки, потому что они могут быть сделаны из некачественных материалов, которые могут оказаться у животного в кишечнике и вызвать отравление. Натуральная ель также опасна из-за своих жёстких иголок. В беседе с журналистами эксперт рассказала, как можно избежать всего этого.

«Лучше всего делать игрушки из натуральных подручных материалов — шишки, веточки. Их как-то на ниточки нанизывают и вешают. Можно использовать жёсткие пластиковые игрушки, которые тяжело грызутся, желательно без металлических включений», — заключила Любовь Корочева.

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