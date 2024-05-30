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В Санта-Крус вернулась выдра, ворующая доски серфингистов

В Калифорнии заметили любимую выдру, пропавшую на несколько месяцев. В прошлом году она прославилась тем, что воровала доски для серфинга у серфингистов и каякеров.

Источник: @NativeSantaCruz

На этих выходных обнаружили пропавшую шестилетнюю выдру. Она плавала на Стимер-Лейн в популярном месте для серфинга в Санта-Крусе. Ее опознали по фирменной синей бирке, прикрепленной к ласте.

В прошлом году выдра стала популярной среди местных благодаря фотографу Марку Вудворду, публикующему в социальных сетях кадры с ней. На них хищное млекопитающее «захватывало» доски для серфинга. Люди были очарованы бесстрашием выдры и быстро привыкли к ней.

Эксперты считают, что подобная «известность» полезна для популяции выдр, так как она привлекает внимание к проблеме их исчезновения. Дело в том, что торговля пушниной привела к вымиранию морских выдр на территории Северной Америки от Аляски до Нижней Калифорнии.

На сегодняшний день популяция выдр занимает всего 13% своего исторического ареала.

Последствия этого очень трагичны, так как выдры играют важную роль в прибрежной экосистеме и, как известно, помогают контролировать популяцию морских ежей, что жизненно важно для сохранения водорослевых лесов.

В Калифорнии можно «столкнуться» не только с выдрой. Жительница Лос-Анджелеса, например, встретила горного льва во дворе своего дома. Подробнее — в этом материале.

Кристина Корчанова