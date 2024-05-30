В Санта-Крус вернулась выдра, ворующая доски серфингистов

Эксперты считают, что подобная «известность» полезна для популяции выдр, так как она привлекает внимание к проблеме их исчезновения. Дело в том, что торговля пушниной привела к вымиранию морских выдр на территории Северной Америки от Аляски до Нижней Калифорнии.