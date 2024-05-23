Американка столкнулась во дворе дома с горным львом

Коринна Бубенхайм, живущая в одном из округов Лос-Анджелеса, обнаружила на дереве во дворе дома горного льва. Пума просто наблюдала сверху, не собираясь нападать.
Домашние овчарки Бубенхайм продолжительное время бегали вокруг одного из деревьев. Женщина думала, что они увидели белку, но позже решила убедиться в догадке. К удивлению Бубенхайм, на дереве сидел не грызун, а настоящий горный лев. Спокойно отдохнув в тени листьев, он спустился с дерева и убежал к водоему за домом.
Сообщается, что сотрудники службы защиты животных Лос-Анджелеса взяли ситуацию под контроль и остались на некоторое время в районе Вудленд-Хиллз в качестве меры предосторожности.
Про львят, родившихся в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма, рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова