Американка столкнулась во дворе дома с горным львом

Домашние овчарки Бубенхайм продолжительное время бегали вокруг одного из деревьев. Женщина думала, что они увидели белку, но позже решила убедиться в догадке. К удивлению Бубенхайм, на дереве сидел не грызун, а настоящий горный лев. Спокойно отдохнув в тени листьев, он спустился с дерева и убежал к водоему за домом.