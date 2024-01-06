В районах США появились лягушки-каннибалы

В некоторых районах США были замечены древесные лягушки-каннибалы. Власти советуют сразу же убивать замеченных амфибий, так как они могут вызвать экологическую катастрофу, пишет Daily Mail.

Дело в том, что древесные лягушки, которые быстро могут вырасти до размера человеческой ладони, поедают местные виды лягушек. То есть популяции сокращаются, что может привести к экологическим проблемам. Также амфибии питаются насекомыми и своими сородичами поменьше.

По словам специалистов, древесные лягушки показали свою способность к миграции. Так, они могут прятаться в комнатных растениях, поставляемых из других штатов или стран. Прибыв в новое место, они прячутся в трансформаторных будках, спасаясь от холода. Сейчас власти призывают жителей, увидевших инвазивный вид, сообщать о его местонахождении по горячей линии.

На данный момент неизвестно, являются ли кубинские древесные лягушки ядовитыми для людей и мелких животных. Также пока что остаются недостаточно изученными последствия для экологии, к которым может привести исчезновение местной популяции лягушек.

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