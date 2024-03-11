В ранней Вселенной обнаружили маленькие сверхмассивные черные дыры

Астрономы проанализировали наборы данных, полученных в ходе наблюдательных программ EIGER (Галактики с эмиссионными линиями и межгалактический газ в эпоху реионизации) и FRESCO (Спектроскопически полные наблюдения в эпоху первой реионизации). Была выявлена группа маленьких красных точек, похожих на ранние карликовые галактики, однако было продемонстрировано, что на самом деле они являются относительно небольшими сверхмассивными черными дырами.