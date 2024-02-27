Обнаружена красная черная дыра

Используя спектры, ученым удалось подтвердить, что красный компактный объект был галактикой с активным ядром, внутри которой находится сверхмассивная черная дыра. Газ вращается в гравитационном поле черной дыры и достигает очень высоких скоростей, которые не наблюдаются в других частях галактики. Из-за доплеровского сдвига свет, излучаемый аккрецирующим материалом, смещается в красную сторону с одной стороны и в синюю область с другой стороны диска.