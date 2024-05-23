В продаже появились ананасы по 400 долларов за штуку

Разумеется, плоды творчества селекционеров всегда стоят дороже обычных фруктов — но ананас за 400 долларов превзошел их всех. Тем не менее, они могут прижиться в покупательской корзине, пусть и очень нескоро. Яблоки Ханикрисп появились 30 лет назад как дорогой эксперимент Миннесотских фермеров, но за это время производство расширилось, сорт стал привычным для покупателей, цена выровнялась, и никто не воспринимает их как что-то особенное.