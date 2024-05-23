В продаже появились ананасы по 400 долларов за штуку

За 400 долларов можно позволить себе отличный ужин в очень дорогом ресторане для нескольких человек с икрой и шампанским — а можно просто купить один ананас.
Ананасы Рубиглоу имеют очень сладкую красноватую мякоть, и стоят именно столько — в Калифорнии их можно купить за 395 долларов 99 центов. Компания Дель Монте выводила сорт полтора десятка лет в Коста-Рике. Сейчас он вышел на рынок в Китае и США — но цена поражает воображение сильнее, чем вкусовые качества.
Синди ван Рейсвик, менеджер по стратегии в отношении свежих продуктов в исследовательской компании Rabobank, уверена, что спрос на такие ананасы все-таки будет — всегда есть потребители, которые хотят чего-нибудь особенного, а еще люксовые рестораны, которым тоже нужно регулярно чем-то удивлять гостей.
Разумеется, плоды творчества селекционеров всегда стоят дороже обычных фруктов — но ананас за 400 долларов превзошел их всех. Тем не менее, они могут прижиться в покупательской корзине, пусть и очень нескоро. Яблоки Ханикрисп появились 30 лет назад как дорогой эксперимент Миннесотских фермеров, но за это время производство расширилось, сорт стал привычным для покупателей, цена выровнялась, и никто не воспринимает их как что-то особенное.
В последние годы спрос и предложение на рынке дорогих и необычных фруктов постоянно растут: манго и питахайей уже мало кого можно удивить. В США, согласно статистике розничной торговли, спрос на экзотические фрукты непрерывно растет, а вот объем закупаемых яблок и бананов за последние 10 лет почти не изменился.
Некоторые фрукты, вроде винограда Коттон Кенди и Сумо Цитруса (гибрид навелина, помело и мандарина), до сих пор стоят дороже своих обычных аналогов, но у них есть поклонники, готовые платить больше.
Более дорогой случай — японская клубника компании Oishii, которая выращивается на специальной вертикальной ферме в точно смоделированных условиях, и в 2018 стоили 50 долларов за пачку в восемь ягод. Они безупречно выглядели, были упакованы в люксовую упаковку — и, судя по коммерческому успеху компании, нашли свою аудиторию. Генеральный директор Oishii Кога Хироки говорил, что в листе ожидания стояли тысячи покупателей. С тех пор продукт демократизировался и стоит по 10−14 долларов за упаковку, которая тоже стала проще.
Дель Монте уже много лет изобретает разные сорта ананасов — так, в 2020 году компания выпустила на рынок ананасы Пинкглоу с розовой мякотью. Ананасы были задуманы как дорогой подарок и продавались в нарядной упаковке по 50 долларов за штуку. Сегодня они стоят от 8 до 29 долларов — для ананаса дороговато, но по сравнению с 400 это почти даром.
Стоят ли эти фрукты своей цены? Магазин Melissa’s Produce, продающий разные фрукты в сегменте премиум, описывает ананасы Рубиглоу как «вершину фруктовой селекции» и «незабываемый подарок для любого гурмана». В качестве пробной партии магазин закупил 50 ананасов и, по словам директора по связям с общественностью Роберта Шулера, распродал уже половину. Среди покупателей — премиальные рестораны Лас Вегаса и Южной Калифорнии, которые выставили ананас на витрине. На ананасы будет спрос, но никто и не ждет, что он окажется большим — поясняет Шулер.
Шеф-повар и блогер Бо Корли записал обзор на ананнас — он считает, что фрукт получился изумительным, но своих денег все равно не стоит. Его будут скорее ради вау-фактора, а не вкуса — считает блогер. Это будет роскошный подарок деловым партнерам на Рождество или День благодарения — статусная, имиджевая вещь.
Кто бы мог подумать, что эти слова будут говорить про ананас.
Если вам вдруг подарят такой ананас, будет втройне обидно, если он испортится. Как правильно хранить фрукты, рассказываем в материале.
Георгий Мазуркевич