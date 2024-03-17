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Биолог рассказал о правилах хранения фруктов

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Виталий Наполов 17 марта рассказал «Известиям», как правильно хранить фрукты, чтобы сберечь их полезные свойства.
Источник: Freepik

«Чтобы полноценно питаться, нужно ежедневно съедать хотя бы 200 г фруктов. Оптимально было бы покупать их каждый день или хотя бы через день, но такое при нашей занятости трудно представить. В связи с этим возникает вопрос, как правильно хранить эти плоды, без потери качества. Первое — ни один вид фруктов перед хранением не следует мыть: так как плоды сверху имеют защитный слой в виде воскового налета, повреждаемый при мытье, срок хранения сокращается в разы. Выбор мест хранения не так велик, как хотелось бы. Тем не менее в городской квартире фрукты можно хранить в холодильнике, в морозилке и при комнатной температуре. Выбор зависит от вида плодов, их сорта и зрелости», — сказал он.

Яблоки и груши бывают летних, осенних и зимних сортов. В продаже чаще присутствуют две последние группы. При комнатной температуре яблоки и груши летних сортов лежат до недели, осенних — до месяца, зимних — до полутора месяцев.

Оптимально хранить эти фрукты при температуре от 0 до +5 градусов, то есть в холодильной камере, при влажности 85−95%. В этих условиях срок хранения может увеличиваться в два-три раза. Оптимальная температура хранения груш — +2… +4 градуса (при нулевой температуре они не дозревают), а влажность — 90−95%, сообщил биолог.

«Лучше хранить фрукты в полиэтиленовых пакетах, а в холодильниках с технологией No Frost это обязательное условие, иначе продукция мгновенно высыхает. Но прежде чем заложить фрукты в пакеты, их надо охладить до температуры хранения, иначе образовавшийся конденсат вызовет преждевременную порчу фруктов. Нельзя складывать в один пакет плоды разной степени зрелости, так как выделяемый более спелыми плодами этилен способствует ускорению созревания и порче остальных плодов. В холодильниках с капельной системой не следует прислонять продукты к задней стенке, иначе в месте контакта они испортятся очень быстро, да и холодильнику не позволят штатно отводить образующуюся влагу. Замораживать яблоки и груши можно, только если вы любите так называемые “морозовые” яблоки», — сказал он.

По словам Наполова, цитрусовые могут храниться от двух до четырех недель. Оптимальная температура для них — +2… +9 градусов (мандарины и апельсины любят более низкие температуры, а лимоны и грейпфруты более высокие), влажность — 85−95% (лимоны и грейпфруты менее чувствительны к низкой влажности).

Апельсины и лимоны хранятся дольше. При этом не стоит плотно закрывать пакет, иначе цитрусовые могут заплесневеть.

«Спелые бананы хранятся при комнатной температуре от двух до четырех суток, в холодильнике — до двух недель. В недозрелом виде они сохраняются в два-три раза дольше, но проблема в том, что перед продажей их часто обрабатывают азотно-этиленовой смесью, после чего они быстро дозревают. Хранить их лучше в не плотно закрытых пакетах, так как при высокой влажности они быстрее портятся. Оптимальна для них температура — +12… +14 градусов, но таких мест в квартире нет, поэтому эти фрукты следует хранить в холодильнике», — сказал эксперт.

Хурму можно замораживать в морозилке и хранить замороженной до 10−12 месяцев, при этом исчезает терпкость. Но лучше закладывать ее в морозилку мытой или мыть в замороженном виде, в противном случае сделать это будет затруднительно, так как после разморозки плоды становятся очень мягкими, отметил собеседник издания.

«Ананасы, манго, авокадо и ряд других тропических фруктов редко покупают для длительного хранения, но если такая необходимость возникла, то оптимальным будет режим хранения при температуре +7… +9 градусов и влажности 85−90%. Поскольку в квартире таких условий нет, лучше всего поступить с ними как с бананами, то есть положить в холодильник и не закрывать пакет плотно», — заключил он.

1 марта доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала «Известиям», что одно из самых полезных растений, которое можно вырастить на даче, — дыня (Cucumis melo). Она содержит кремний, кобальт, бета-каротин, фолиевую кислоту, витамин С, витамины группы В. Дыня полезна для сердца, сосудов, зрения и пищеварения.