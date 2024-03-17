Биолог рассказал о правилах хранения фруктов

«Чтобы полноценно питаться, нужно ежедневно съедать хотя бы 200 г фруктов. Оптимально было бы покупать их каждый день или хотя бы через день, но такое при нашей занятости трудно представить. В связи с этим возникает вопрос, как правильно хранить эти плоды, без потери качества. Первое — ни один вид фруктов перед хранением не следует мыть: так как плоды сверху имеют защитный слой в виде воскового налета, повреждаемый при мытье, срок хранения сокращается в разы. Выбор мест хранения не так велик, как хотелось бы. Тем не менее в городской квартире фрукты можно хранить в холодильнике, в морозилке и при комнатной температуре. Выбор зависит от вида плодов, их сорта и зрелости», — сказал он.