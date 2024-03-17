Биолог рассказал о правилах хранения фруктов

«Чтобы полноценно питаться, нужно ежедневно съедать хотя бы 200 г фруктов. Оптимально было бы покупать их каждый день или хотя бы через день, но такое при нашей занятости трудно представить. В связи с этим возникает вопрос, как правильно хранить эти плоды, без потери качества. Первое — ни один вид фруктов перед хранением не следует мыть: так как плоды сверху имеют защитный слой в виде воскового налета, повреждаемый при мытье, срок хранения сокращается в разы. Выбор мест хранения не так велик, как хотелось бы. Тем не менее в городской квартире фрукты можно хранить в холодильнике, в морозилке и при комнатной температуре. Выбор зависит от вида плодов, их сорта и зрелости», — сказал он.
Яблоки и груши бывают летних, осенних и зимних сортов. В продаже чаще присутствуют две последние группы. При комнатной температуре яблоки и груши летних сортов лежат до недели, осенних — до месяца, зимних — до полутора месяцев.
«Лучше хранить фрукты в полиэтиленовых пакетах, а в холодильниках с технологией No Frost это обязательное условие, иначе продукция мгновенно высыхает. Но прежде чем заложить фрукты в пакеты, их надо охладить до температуры хранения, иначе образовавшийся конденсат вызовет преждевременную порчу фруктов. Нельзя складывать в один пакет плоды разной степени зрелости, так как выделяемый более спелыми плодами этилен способствует ускорению созревания и порче остальных плодов. В холодильниках с капельной системой не следует прислонять продукты к задней стенке, иначе в месте контакта они испортятся очень быстро, да и холодильнику не позволят штатно отводить образующуюся влагу. Замораживать яблоки и груши можно, только если вы любите так называемые “морозовые” яблоки», — сказал он.
Апельсины и лимоны хранятся дольше. При этом не стоит плотно закрывать пакет, иначе цитрусовые могут заплесневеть.
«Спелые бананы хранятся при комнатной температуре от двух до четырех суток, в холодильнике — до двух недель. В недозрелом виде они сохраняются в два-три раза дольше, но проблема в том, что перед продажей их часто обрабатывают азотно-этиленовой смесью, после чего они быстро дозревают. Хранить их лучше в не плотно закрытых пакетах, так как при высокой влажности они быстрее портятся. Оптимальна для них температура — +12… +14 градусов, но таких мест в квартире нет, поэтому эти фрукты следует хранить в холодильнике», — сказал эксперт.
«Ананасы, манго, авокадо и ряд других тропических фруктов редко покупают для длительного хранения, но если такая необходимость возникла, то оптимальным будет режим хранения при температуре +7… +9 градусов и влажности 85−90%. Поскольку в квартире таких условий нет, лучше всего поступить с ними как с бананами, то есть положить в холодильник и не закрывать пакет плотно», — заключил он.
1 марта доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева рассказала «Известиям», что одно из самых полезных растений, которое можно вырастить на даче, — дыня (Cucumis melo). Она содержит кремний, кобальт, бета-каротин, фолиевую кислоту, витамин С, витамины группы В. Дыня полезна для сердца, сосудов, зрения и пищеварения.