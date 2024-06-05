В Помпеях обнаружили редкий синий сакрариум

Стены сакрариума, выкрашенные в синий цвет, хорошо сохранились после извержения в 79 году н. э. По словам экспертов, подобное цветовое решение является редкостью для тех времен и имеет особое декоративное значение. На стенах комнаты изображены женские фигуры, которые, вероятно, изображают четыре времени года, а также являются аллегориями земледелия и скотоводства.