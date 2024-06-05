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В Помпеях обнаружили редкий синий сакрариум

Открытие было сделано во время раскопок в жилом районе в центре Помпей — регионе IX.

Во время недавних раскопок в центре Помпей археологи обнаружили затейливо украшенную синюю комнату, которую в прошлом использовали в качестве древнеримского святилища — «сакрариума». Углубленный анализ помещения показал, что это пространство могло предназначаться для ритуальных действий и хранения священных предметов.

Стены сакрариума, выкрашенные в синий цвет, хорошо сохранились после извержения в 79 году н. э. По словам экспертов, подобное цветовое решение является редкостью для тех времен и имеет особое декоративное значение. На стенах комнаты изображены женские фигуры, которые, вероятно, изображают четыре времени года, а также являются аллегориями земледелия и скотоводства.

Извержение вулкана Везувий произошло 24 августа 79 года н. э., в этот же день были разрушены два древнеримских города — Геркуланум и Помпеи. Считается, что Помпеи — второй по посещаемости археологический объект в мире.

Руины этого древнего города были обнаружены в XVI веке, а первые раскопки начались в 1748 году. С тех пор удалось «откопать» уже более 13 тысяч объектов.

Ранее при раскопках в Помпеях археологи нашли детские рисунки, изображающие гладиаторов и охотников, сражающихся с животными. Настенные рисунки были сделаны углем.

Кристина Корчанова