В Помпеях обнаружили детские рисунки

Настенные рисунки гладиаторов, сделанные углем, были найдены во время раскопок на острове Кастиаманти, комплексе домов в археологическом парке Помпеи. Его, к слову, впервые открыли для посетителей в этот вторник, 28 мая.
Рисунки предположительно были сделаны детьми древнего поселения, вдохновленными просмотром сражений в амфитеатре Помпей.
Эту гипотезу подтверждают другие рисунки, найденные на длинной стене. Они включают очертания трех маленьких рук, двух фигур, играющих с мячом, сцену охоты на животное, похожее на кабана, и сцену боя, изображающую двух боксеров, лежащих на земле.
Руины древнего города Помпеи были обнаружены в XVI веке, а первые раскопки начались в 1748 году. Считается, что Помпеи — второй по посещаемости археологический объект в мире.
Габриэль Зухтригель, директор археологического парка Помпеи, сказал, что рисунки, вероятно, были сделаны одним или несколькими детьми, которые играли во внутреннем дворе до того, как город был разрушен извержением вулкана Везувий в 79 году нашей эры.
Вместе с психологами из Неаполитанского университета имени Федерико II мы пришли к выводу, что рисунки гладиаторов и охотников были сделаны детьми на основе непосредственного видения, а не графических моделей. Вероятно, они были свидетелями сражений в амфитеатре.
Археологи также обнаружили останки двух жертв извержения, которые были найдены у двери в Доме маляров за работой.
Все больше и больше в Помпеях делается замечательных открытий, которые подтверждают, что это место является необыкновенной сокровищницей.
Помимо руин Помпей есть и другие достопримечательности Европы, заслуживающие вашего внимания. Про шесть из них рассказали в этом материале.
Кристина Корчанова