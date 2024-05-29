В Помпеях обнаружили детские рисунки

Вместе с психологами из Неаполитанского университета имени Федерико II мы пришли к выводу, что рисунки гладиаторов и охотников были сделаны детьми на основе непосредственного видения, а не графических моделей. Вероятно, они были свидетелями сражений в амфитеатре.