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В Польше нашли топор возрастом шесть тысяч лет

Он сделан из меди.

Источник: Lublin Provincial Conservator of Monuments

В Матче на юго-востоке Польши археологами был обнаружен небольшой медный топор. Его посчитали старейшим из когда-либо найденных в стране и дотировали III—IV вв.еком до нашей эры. Об этом пишет Heritage Daily.

Медный топор имеет веерообразное лезвие шириной 4,1 см, длиной 7,4 см, а толщиной — 1 см. Он связан с трипольско-кукутенской культурой — народом эпохи неолита-энеолита, населявшим юго-восточную Европу.

Сначала ученые задались вопросом, как этот артефакт оказался в Матче, если Польша находится за пределами географического ареала культуры Триполье — Кукутень. Ответ появился, когда археологи наткнулись на публикацию, в которой описывался подобный топор, найденный в городе Щербинивка Киевской области (Украина). Он был обнаружен рядом с фрагментами керамики, относящимися к той же культуре, что указывает на контекст и дату изготовления топора из Матче. Эти данные можно рассматривать как подтверждение расселения людей этой культуры и в восточных регионах Польши.

Ранее в Польше была обнаружена подвеска с изображением василиска.

Анна Морозова