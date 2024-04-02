В Польше нашли топор возрастом шесть тысяч лет

Сначала ученые задались вопросом, как этот артефакт оказался в Матче, если Польша находится за пределами географического ареала культуры Триполье — Кукутень. Ответ появился, когда археологи наткнулись на публикацию, в которой описывался подобный топор, найденный в городе Щербинивка Киевской области (Украина). Он был обнаружен рядом с фрагментами керамики, относящимися к той же культуре, что указывает на контекст и дату изготовления топора из Матче. Эти данные можно рассматривать как подтверждение расселения людей этой культуры и в восточных регионах Польши.