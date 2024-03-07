В Польше нашли подвеску с изображением василиска

В населенном пункте Вульце Нелиской (Польша) археологи обнаружили редкий средневековый артефакт «знак паломника» с изображением мифического существа — василиска. Об этом пишет Heritage Daily.
Василиск — загадочное существо в виде огромной змеи. Также его называют «королем змей», который живет не одну сотню лет. Согласно легендам, рептилия способна убивать не только ядом, но и взглядом: «всякий, кто в них взглянет, умирает на месте».
По данным Люблинского губернского управления охраны памятников, округлый кулон диаметром 2,8 сантиметра сделан из олова и свинца. Историки говорят, что такие ажурные подвески служили своего рода талисманами, защищая человека от нападений, воровства и болезни, и обеспечивали успех владельцу во всех делах.
По словам специалистов, такие находки в Польше очень редки, обычно они встречаются в Западной Европе и датируются ранним Средневековьем. «Значки паломников» могут иметь разные формы и размеры, а на них изображаются святые, рыцари, зооморфные статуэтки и человеческие фигуры.
Ранее в музее в Вероне был случайно обнаружен редкий астрономический объект с надписями на разных языках.
Анна Морозова