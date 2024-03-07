В Польше нашли подвеску с изображением василиска

По словам специалистов, такие находки в Польше очень редки, обычно они встречаются в Западной Европе и датируются ранним Средневековьем. «Значки паломников» могут иметь разные формы и размеры, а на них изображаются святые, рыцари, зооморфные статуэтки и человеческие фигуры.