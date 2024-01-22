В Польше на дне реки нашли меч эпохи викингов

Специалисты, проводившие дноуглубительные работы на реке Висла в польском городе Вроцлав, обнаружили хорошо сохранившийся меч. Далее он был передан исследователям из Университета Николая Коперника в Торуни. Там археологам удалось установить, что меч был сделан в эпоху викингов. Об этом пишет Daily Mail.

Эксперты сделали рентгеновский снимок оружия и датировали его 960 годом до нашей эры. На клинке была обнаружена надпись «VLFBERHT» (Ульфберт). Известно, что на данный момент существует 170 таких артефактов. Они изготовлены с использованием техники металлообработки, неизвестной соперникам викингов, с IX по XI век.

Мечи Ульфберта считаются одними из величайших оружий, когда-либо созданных в мировой истории. Они отличались прочностью, гибкостью, остротой и высоко ценились воинами-викингами.

Ранее была раскрыта благородная «порода» собак, которых заводили викинги.

Анна Морозова