18:22 (мск), источник: РБК Life

Раскрыта благородная «порода» собак, которых заводили викинги

Останки животных нашли в элитных скандинавских погребениях.

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Собаки, которых заводили викинги, очень похожи на современных борзых. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале European Journal of Archaeology.

Ученые изучили останки трех собак, обнаруженные в лодочных погребениях эпохи викингов в Швеции, раскопки велись еще в 70-х годах. Выводы, которые сейчас сделали исследователи по найденным в захоронениях костям животных, — две из трех (по морфологическим данным) оказались похожи на борзых.

В Средние века погребение в ладье практиковалось викингами. Тела некоторых умерших хоронили, не сжигая, со всем боевым снаряжением: шлемами, щитами, мечами и ножами. В трех лодочных погребениях, раскопанных в 1970-х годах на территории археологического памятника Старая Уппсала, исследователи и нашли останки животных. Их теперь сравнили с останками современных собак.

Автор научной работы Кристофер Николс измерил кости средневековых животных и пришел к выводу, что рост в холке животных составлял примерно 60 см, также на сходство с борзыми указывают пропорции скелета средневековых животных. Ученый отметил, что гончие псы, а также охотничьи птицы, захоронены во многих статусных могилах той эпохи по всему региону.

Обнаруженные при раскопках останки собак

Ранее платежные средства викингов нашли в подвале норвежского дома в городке Вальдрес. Артефакты представляют собой металлические пластины, датируемые ранним Средневековьем. Слитки хранились в доме местной семьи с 1980-х годов. Их обнаружил владелец дома, когда рыл колодец, и сложил в подвале, не придав значения находке. Его дочь, найдя предметы в подвале отчего дома спустя несколько десятков лет, предположила, что они представляют какую-то историческую ценность. Женщина обратилась к экспертам, которые датировали находку периодом викингов или раннего Средневековья.

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