В Перу обнаружили загадочные геоглифы в виде кошек

Источник: Genry Bautista / San Luis Gonzaga National University

Команда археологов из Национального университета Сан-Луиса Гонзаги в Ике обнаружила в Перу 29 ранее неизвестных науке геоглифов. Рисунки представляют собой изображения кошек и антропоморфные фигуры, сообщает Heritage Daily.

Геоглиф — нанесенный на землю геометрический или фигурный узор. Чтобы художественная форма считалась геоглифом, размер изображения обычно должен превышать 4 м. Эту форму искусства трудно увидеть или даже идентифицировать с земли, однако оценить ее можно с высоты полета.

Находку сделали в окрестностях города Ика на юге страны, который расположен примерно в 300 км от столицы Лимы. Исследователям удалось их детально рассмотреть только с высоты.

Команда археологов в целом идентифицировала 29 геоглифов. Рисунки в районе Эль-Инхенио были до 17 м в длину и 12 м в высоту, а масштабы тех, что обнаружили в Чангуйо, достигали 37 м в длину и 13 м в высоту. Часть из них представляет собой фигуры кошек, другая — антропоморфные фигуры.

Изображения предварительно датировали периодом от 300 года до н. э. до 100 года н. э. Ученые полагают, что они относятся к позднему периоду культуры паракас и раннему периоду культуры наска.

Ранее в Тулуме (Мексика) ученые обнаружили погребальную камеру племени майя. Погребальная камера находилась в пещере, вход в которую был закрыт огромным камнем. На месте раскопок ученые нашли останки восьми людей и кости различных животных, в том числе собак, оленей, броненосцев, птиц, черепах и тигровых акул. По мнению исследователей, тела животных, скорее всего, использовали во время погребальных церемоний.