В Тулуме обнаружена погребальная камера племени майя

Источник: INAH

Археологи из Национального института антропологии и истории обнаружили в мексиканском городе Тулум захоронение племени майя. Погребальная камера находилась в пещере, вход в которую был закрыт огромным камнем. Об этом пишет Art Newspaper.

На месте раскопок ученые нашли останки восьми людей и кости различных животных, в том числе собак, оленей, броненосцев, птиц, черепах и тигровых акул. По мнению исследователей, тела животных, скорее всего, использовали во время погребальных церемоний.

Помимо захороненных останков, на передней стене пещеры была найдена фигура улитки. Специалисты идентифицировали ее как декоративный элемент племени майя.

Археологи рассказали, что изучать захоронение было непросто из-за «особо тяжелых» условий внутри пещеры. Исследование усложняют маленький вход, низкие потолки, отсутствие естественного света и жара в пещере.

Все находки хорошо сохранились и в настоящее время изучаются учеными Национального института антропологии и истории в Кинтана-Роо.