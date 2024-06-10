В Нью-Йорке ожидается нашествие летающих пауков размером с ладонь

В северо-восточных штатах США, в том числе Нью-Йорке, ожидается нашествие гигантских черно-желтых пауков Джоро. Оно прогнозируется этим летом, сообщает Daily Mail.
Этих пауков называют летающими. С помощью своей паутины они могут преодолевать расстояния до 100 миль (около 160 километров). Пауки ядовиты, но их челюсти не могут прокусить кожу человека или домашнего животного. Считается, что для людей джоро не опасен. Однако этот вид вытесняет других пауков и насекомых.
Примечательно, что джоро не страшна минусовая температура. Ученые заморозили несколько особей, и те выжили. Уточняется, что эти пауки приспособились к холодному климату и предпочитают находиться на улице, а не в домах.
Добавим, изначально они обитали в Китае, Японии, Тайване и Корее. В последние годы их стали замечать в Северной Америке. Эксперты полагают, что насекомые попали в США около 10 лет назад с контейнерами, перевозимыми по морю.
Ранее ученые открыли древний вид, предшествующий появлению современных пауков и скорпионов.
Айгуль Сабитова