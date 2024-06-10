В Нью-Йорке ожидается нашествие летающих пауков размером с ладонь

Этих пауков называют летающими. С помощью своей паутины они могут преодолевать расстояния до 100 миль (около 160 километров). Пауки ядовиты, но их челюсти не могут прокусить кожу человека или домашнего животного. Считается, что для людей джоро не опасен. Однако этот вид вытесняет других пауков и насекомых.