Семейное древо: найден предок скорпиона и паука

Членистоногие — это очень разнообразная и многочисленная группа беспозвоночных, включающая насекомых, многоножек, ракообразных и паукообразных, которые в совокупности составляют около 75 процентов животной жизни в мире. Внутри этой группы есть подгруппы. Хелицеровые — это членистоногие, обладающие ротовыми частями в форме клыков или клешней, используемыми для захвата и отравления добычи. К этой группе относятся пауки, скорпионы, мечехвосты, клещи, а также несколько вымерших групп, вроде морских скорпионов.