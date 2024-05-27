Семейное древо: найден предок скорпиона и паука

Ученые изучили обнаруженные окаменелости существа, что обитало 478 миллионов лет назад в древнем океане на территории нынешнего Марокко. По предварительным данным, это — древний предок членистоногих подтипа Хелицеровых, то есть — пауков и скорпионов. Данному виду палеонтологи присвоили название «Сетапедит обильный» (Setapedites abundant).
В длину Сетапедит обильный достигал размера в 5 миллиметров и имел на спине отличительные «отростки».
Членистоногие — это очень разнообразная и многочисленная группа беспозвоночных, включающая насекомых, многоножек, ракообразных и паукообразных, которые в совокупности составляют около 75 процентов животной жизни в мире. Внутри этой группы есть подгруппы. Хелицеровые — это членистоногие, обладающие ротовыми частями в форме клыков или клешней, используемыми для захвата и отравления добычи. К этой группе относятся пауки, скорпионы, мечехвосты, клещи, а также несколько вымерших групп, вроде морских скорпионов.
До сих пор точно неизвестно, когда и как животные подтипа Хелицеровые появились и распространились по территории Земли. Команда ученых с помощью найденных окаменелостей продолжит изучение, надеясь ответить на эти вопросы в ближайшее время.
Кстати, недавно ученые обнаружили новый вид ископаемых колючих пауков.
Кристина Корчанова