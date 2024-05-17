Ученые открыли новый вид ископаемых колючих пауков

Группа палеонтологов из США и Германии открыла новый ископаемый вид пауков, обитавших в лесах эпохи каменноугольного периода около 308 млн лет назад. По словам ученых, эти членистоногие были покрыты твердыми шипами и не походили ни на кого из своих сородичей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Paleontology (JP).