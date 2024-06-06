В Новой Зеландии нашли «шагающее» дерево из «Властелина колец»

«Властелина колец» снимали в Новой Зеландии очень давно, но, кажется, одного из актеров, который играл гигантских шагающих деревьев-энтов, случайно забыли, и он врос в землю. Примерно такое впечатление производит одиноко стоящий в поле 32-метровый Метросидерос зонтичный, чьи корни выглядят так, словно у дерева две ноги. Местные жители прозвали его «Шагающим деревом», а недавно он выиграл премию «Дерево года — 2024» — о чем рассказывает газета The Guardian.
Конкурс три года назад учредила Новозеландская лесоводческая ассоциация. Миссия конкурса — повысить интерес к деревьям вокруг нас и напомнить о богатстве окружающей природы. Конкурс непрофессиональный: номинировать дерево может буквально любой желающий (но расти оно должно, конечно, в Новой Зеландии). Нужно лишь сфотографировать его и объяснить, почему это дерево кажется вам необычным, или рассказать связанную с ним историю.
В Новой Зеландии вообще любят деревья: там есть целый Национальный реестр деревьев, в котором на карте отмечены все необычные деревья в государстве (сейчас в реестре их 1864) — с фотографиями разных периодов и исторической справкой. У одного из деревьев, которое тоже участвовало в конкурсе — плакучей ивы на берегу озера Ванака — есть даже собственный хэштег #thatwanakatree.
Метросидерос зонтичный — порода деревьев, которые растут только в Новой Зеландии (зато в больших количествах). Они эпифиты — это означает, что расти они начинают, прикрепившись к другим деревьям, но не питаются их соками (как паразиты), а ловят полезные вещества в воздухе и окружающей среде. Постепенно корни метросидероса дорастают до земли и он обвивается со всех сторон вокруг своего носителя.
Западное побережье Южного острова, где растет победитель конкурса, вообще богато интересной растительностью — здесь много заповедников. Но даже среди этого буйства природы местные выделяют 32-метровый метросидерос около города Карамеа — то самое «Шагающее дерево» — за необычный вид и долгую историю. Первые упоминания о нем датируются 1875 годом — по меркам породы это даже немного, метросидеросы живут до 1000 лет.
Местный фермер Пит Карри рассказывает в 1875 году, когда его предки купили эту землю, здесь была густая растительность: кусты и деревья. «Мой прадед с братьями срубили все подчистую, чтобы заниматься земледелием — но Шагающее дерево сохранили», — говорит он. Видимо, даже тогда оно выглядело впечатляюще — в Новой Зеландии XIX века не было принято беречь деревья, поясняет Пит.
Президент лесоводческой ассоциации Ричи Хилл уверен, что дерево получило награду более чем заслуженно. «Новая Зеландия гордится своими деревьями и тем, какую важную роль они играют в жизни нашей страны», — объясняет он. «Деревья не только украшают природу вокруг нас — это еще и связь поколений из прошлого, будущего и настоящего».
Еще одна интересная новость про деревья из соседней Австралии: ученые там доказали, что даже мертвые деревья не стоит рубить, потому что они важны для экосистемы. Подробности — в материале.
Георгий Мазуркевич