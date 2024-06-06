В Новой Зеландии нашли «шагающее» дерево из «Властелина колец»

Конкурс три года назад учредила Новозеландская лесоводческая ассоциация. Миссия конкурса — повысить интерес к деревьям вокруг нас и напомнить о богатстве окружающей природы. Конкурс непрофессиональный: номинировать дерево может буквально любой желающий (но расти оно должно, конечно, в Новой Зеландии). Нужно лишь сфотографировать его и объяснить, почему это дерево кажется вам необычным, или рассказать связанную с ним историю.