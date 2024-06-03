Не срубайте: почему стоит оставить мертвые деревья гнить

Так, если растение погибло и есть риск, что оно упадет на ЛЭП, дома, детские площадки и дороги, лучшим решением будет спилить его. В случае сомнения по поводу причинения вреда лучше проконсультироваться со специалистами, которые подскажут, как правильно действовать и не навредить ни людям, ни природе.