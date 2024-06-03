Не срубайте: почему стоит оставить мертвые деревья гнить

Мертвые деревья играют важную роль в хранении углерода, обеспечении среды обитания и переработке питательных веществ. Лесной эколог и профессор экологии и природоохранной биологии Австралийского национального университета Дэвид Линденмайер и другие специалисты рассказали, какую экологическую функцию выполняют мертвые деревья и как принять решения о том, стоит ли выкопать растение или оставить его разлагаться.
Загробная жизнь мертвого дерева
Смерть дерева — это еще не конец пути. Вместо этого начинается трансформация, которая приносит новые жизненные силы безжизненным веткам.
По словам Маттео Гарбелотто, профессора лесопатологии Калифорнийского университета в Беркли, после того, как дерево умирает, закупоренный «трубопровод», через который проходили питательные вещества и вода по всему стволу и веткам, становится пустым и проницаемым. Внутри него может находится огромное разнообразие видов.
Вызывающие гниение древесины базидиомицеты могут расщеплять основное соединение древесины, называемое лигнином. Как только они будут уничтожены, клетчатка, которая легче усваивается, станет доступной для других грибов, насекомых и бактерий.
Благодаря грибам процесс разложения ускоряется, ствол становится мягким, пористым и проницаемым. Это позволяет жукам рыть норы для откладывания яиц, амфибии и грызуны устраиваются под отслаивающейся корой, а насекомоядные птицы строят гнезда внутри самого дерева.
В то время как некоторые организмы, такие как короеды и дятлы, предпочитают для гнездования мертвую или гниющую древесину, другие, включая древесные грибы, могут выжить только в сухостои.
Так, только в США более 1200 видов используют мертвые и гниющие деревья в качестве убежищ и пищи. Чрезмерная очистка территорий от таких бревен угрожает выживанию организмов.
Кроме того, гниющие деревья обеспечивают саженцам естественную защиту. По мере разложения запасы углерода и азота попадают в почву, что является важным этапом переработки питательных веществ как для молодых растений, так и для экосистемы в целом.
Также мертвые деревья имеют решающее значение для климата. Так, они поглощают углерод, и если им позволить разлагаться, это продлит процесс всасывания химического элемента, что уменьшит количество углекислого газа и, как следствие, тепла в атмосфере.
Что делать с мертвыми деревьями
Специалисты лесных хозяйств предпочитают оставлять мертвые деревья нетронутыми, чтобы сохранить виды организмов, для которых безжизненные бревна и коряги являются естественной средой обитания.
Однако мертвые деревья могут угрожать безопасности людей.
Так, если растение погибло и есть риск, что оно упадет на ЛЭП, дома, детские площадки и дороги, лучшим решением будет спилить его. В случае сомнения по поводу причинения вреда лучше проконсультироваться со специалистами, которые подскажут, как правильно действовать и не навредить ни людям, ни природе.
Если же мертвое дерево находится на территории, подверженной лесным пожарам, стоит его срубить, так как оно представляет серьезный риск.
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Анна Морозова