В Норвегии появилась экстремальная лестница

На северо-западе Норвегии, недалеко от деревушки Лоен, на высоте 780 метров над уровнем моря появилась веревочная лестница, которая соединяет две скалы. Ее длина — 40 метров. Лестница получила название Stigull, или «тропа из шерсти» в переводе с норвежского. С нее открывается великолепный вид на луга, фьорды и горы, но слабонервным лезть на неё не рекомендуется.
Её создатель Пер Хельге Бо работает менеджером в компании Loen Active, специализирующейся на местном туризме. Он и его коллеги постоянно придумывают новые маршруты по живописной природе Нордфьорда, одного из крупнейших фьордов Норвегии — и лестница стала частью одного из маршрутов. Он называется via ferrata (в переводе с итальянского — «железная тропа»). Этот термин применяется для горных маршрутов, на которых используются стальные тросы и лестницы.
Чтобы пройти по железному маршруту, железными должны быть еще и нервы: 120 ступеней над обрывом способны увлечь только любителей действительно острых ощущений. Если смотреть на нее с подвесного моста Гьольмуне, кажется, будто люди просто парят в воздухе. Хельге Бо рассказал CNN, что поджилки трясутся у всех, кто делает по лестнице первые шаги.
«Тропа из шерсти» расположена под углом в 45 градусов, и находится посередине маршрута — так что даже добраться до нее непросто. Но тем, кто не боится высоты, открывается роскошный вид на водную гладь, горы и облака. «Волшебные горные пики, завораживающий пейзаж и мерцающее море — все это вы увидите, если вам хватит духу отвести взор от ущелья прямо под вами», — смеется Хельге Бо.
А на вершине горы сильных духом путешественников ждут не только новые виды, но еще и ресторан, а также канатная дорога, по которой можно спуститься назад за 5 минут.
Лестницу строила австрийская компания HZI, и Хельге Бо надеется, что она станет главной достопримечательностью текущего туристического сезона. По тропе можно пройти самостоятельно или с проводником; билет для одного взрослого стоит примерно 160 долларов, детский чуть дешевле — 145 долларов.
Всех, кого тревожит безопасность, туристическая компания успокаивает: к каждому, кто пойдет по железной тропе, прикрепляют страховочный стальной трос. А сама лестница, хоть и устрашающе раскачивается, сделана надежно и пройти ее сможет даже турист с самой скромной физической подготовкой. Главное — не потеряться под натиском чувств от красоты окружающей природы.
А если доехать до Нордфьорда не получается, но увидеть красивую природу хочется, советуем посмотреть работы лауреатов конкурса на самые красивые снимки природы.
Георгий Мазуркевич