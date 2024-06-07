В Норвегии появилась экстремальная лестница

«Тропа из шерсти» расположена под углом в 45 градусов, и находится посередине маршрута — так что даже добраться до нее непросто. Но тем, кто не боится высоты, открывается роскошный вид на водную гладь, горы и облака. «Волшебные горные пики, завораживающий пейзаж и мерцающее море — все это вы увидите, если вам хватит духу отвести взор от ущелья прямо под вами», — смеется Хельге Бо.