Опубликованы самые красивые фотографии природы этого года

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Конкурс проводится с 2020 года. Его миссия — напомнить людям о красоте окружающей природы и обратить внимание на угрозы и сложности, которые встают перед человечеством: изменения климата, загрязнение окружающей среды и вымирание видов.
Самый главный приз получила Трэйси Лунд за фотоработу «Олуши под водой» — две птицы сражаются за рыбу, которую одновременно поймали в водоеме.
А вот не менее интересные снимки: аэрофотограф Донн Дельсон делает снимки из кабины вертолета на протяжении 10 лет.
Георгий Мазуркевич