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Опубликованы самые красивые фотографии природы этого года

Жюри самого авторитетного фотоконкурса World Nature Photography Awards 2024, посвященного дикой природе, огласило список призеров в каждой из номинаций — птицы, рыбы, млекопитающие, растения и люди, крупным планом и в необычных ситуациях.

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Конкурс проводится с 2020 года. Его миссия — напомнить людям о красоте окружающей природы и обратить внимание на угрозы и сложности, которые встают перед человечеством: изменения климата, загрязнение окружающей среды и вымирание видов.

Самый главный приз получила Трэйси Лунд за фотоработу «Олуши под водой» — две птицы сражаются за рыбу, которую одновременно поймали в водоеме.

А вот не менее интересные снимки: аэрофотограф Донн Дельсон делает снимки из кабины вертолета на протяжении 10 лет.

Георгий Мазуркевич