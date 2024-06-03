Фотографии, сделанные человеком на высоте 3600 метров

75-летний Донн Дельсон работает прямо в кабине вертолета. Аэрофотограф провел более 300 часов в полете, запечатлевая все — от эфемерного цветения японской сакуры до труднопроходимых горных троп, скрытых водами Красного моря.
Дельсон уже 10 лет путешествует по земному шару и снимает мир с высоты птичьего полета, свешивая ноги из кабины на высоте 3600 метров. Стоимость аренды частного вертолета, кстати, составляет от 800 до 2500 долларов в час (~7200−226000 рублей). Аэрофотограф рассказал, что смог себе позволить себе такой способ съемки только благодаря тому, что большую часть жизни занимается бизнесом.
Я все делаю в большом масштабе, потому что хочу, чтобы у людей возникло то же ощущение, что и у меня, когда я нахожусь там, наверху.
Фотограф также поделился, что такая съемка — очень непредсказуема, ведь никогда не знаешь, получится ли сделать хотя бы одну фотографию за полет. Чтобы сделать запланированные снимки, в Японии ему пришлось провести в воздухе около 25 часов, а в Израиле — в общей сложности 36 часов. Но, по словам Дельсона, это лишь раззадоривает и позволяет увидеть привычное в совершенно новой перспективе.
Мир «сверху» сильно отличается от того, что мы знаем. Я определенно стал другим после увиденного. Перспектива, которая открывается, когда у тебя есть возможность заниматься подобными вещами, преображает.
Увидеть больше необычных фотографий, сделанных дронами с высоты, можно по этой ссылке.
Кристина Корчанова