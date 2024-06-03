Фотографии, сделанные человеком на высоте 3600 метров

Фотограф также поделился, что такая съемка — очень непредсказуема, ведь никогда не знаешь, получится ли сделать хотя бы одну фотографию за полет. Чтобы сделать запланированные снимки, в Японии ему пришлось провести в воздухе около 25 часов, а в Израиле — в общей сложности 36 часов. Но, по словам Дельсона, это лишь раззадоривает и позволяет увидеть привычное в совершенно новой перспективе.