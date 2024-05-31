Объявлены номинанты конкурса на самое красивое фото с дрона

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Фотографии с дронов — отдельный вид искусства. В этом уверен и комитет премии для фотографов Siena International Photo Awards. На участие в конкурсе подали заявки 2000 фотографов из 113 стран мира — организаторы опубликовали список номинантов.
Фотографы соревнуются в девяти категориях: Свадьба, Природа, Люди, Города, Животные, Абстракция, Спорт, Видео и Серия снимков. В каждой номинации жюри представило по 5−6 работ.
Итоги конкурса подведут 28 сентября — работы победителей выставят в аббатстве Сан Гальяно в Тоскане.
А если вам по душе традиционные фотографии, советуем посмотреть снимки плавучих мексиканских садов в столице Мексики.
Георгий Мазуркевич