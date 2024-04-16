В NASA подтвердили падение мусора с МКС на крышу дома во Флориде

Отмечается, что крышу дома пробила металлическая опора, которая использовалась для установки старых батарей на грузовой поддон для утилизации. Она была сброшена с МКС в 2021 году.
«Ожидалось, что оборудование полностью сгорит во время входа в атмосферу Земли 8 марта 2024 года. Однако часть оборудования выдержала повторный вход и врезалась в дом в городе Нейплс, Флорида», — пояснили в NASA.
Упавший кусок металла весил около 700 г. В дальнейшем будет проведено детальное расследование сброса, чтобы определить причину сохранения обломка.
Объект упал в марте, хозяева дома не пострадали. В начале апреля NASA начало расследование инцидента с падением космического мусора.