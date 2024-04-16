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В NASA подтвердили падение мусора с МКС на крышу дома во Флориде

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подтвердило, что упавший на дом в штате Флорида и пробивший крышу объект является космическим мусором с Международной космической станции (МКС). Об этом 15 апреля сообщается на сайте NASA.

Источник: Depositphotos

Отмечается, что крышу дома пробила металлическая опора, которая использовалась для установки старых батарей на грузовой поддон для утилизации. Она была сброшена с МКС в 2021 году.

«Ожидалось, что оборудование полностью сгорит во время входа в атмосферу Земли 8 марта 2024 года. Однако часть оборудования выдержала повторный вход и врезалась в дом в городе Нейплс, Флорида», — пояснили в NASA.

Упавший кусок металла весил около 700 г. В дальнейшем будет проведено детальное расследование сброса, чтобы определить причину сохранения обломка.

Объект упал в марте, хозяева дома не пострадали. В начале апреля NASA начало расследование инцидента с падением космического мусора.