Мусор с МКС пробил крышу дома во Флориде

Труба весом 0,9 кг пробила крышу дома Алехандро Отеро во Флориде. Инцидент произошел в 14:34 по местному времени 8 марта. Происхождение объекта еще не установили, однако Отеро предположил, что, может быть, это одна из девяти разряженных батарей с МКС, пишет Live Science.
Ранее в тот же день грузовой поддон с батареями японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) вновь вошел в атмосферу Земли над Мексиканским заливом. Обломки были сброшены с МКС в 2021 году. Ожидалось, что они сгорят в атмосфере. Но один из них, вероятно, мог уцелеть.
Отеро передал предмет, пробивший крышу его дома, сотрудникам NASA. Представитель агентства Джошуа Финч, в беседе с Live Science заявил, что объект проанализируют в Космическом центре имени Джона Ф. Кеннеди.
Отеро собирается предъявить претензии федеральному правительству после того, как происхождение предмета будет установлено. Мужчина хочет получить компенсацию за ремонт дома. Этот процесс может оказаться довольно сложным, если будет установлено, что объект принадлежит японскому агентству.
Подобные инциденты происходили и ранее. Например, в 2021 и 2022 годах обломки ракет SpaceX упали на фермы в штате Вашингтон и в Австралии, напомнили в Live Science.
Космические агентства по всему миру следят более чем за 30 тыс. крупных фрагментов космического мусора. Но некоторые фрагменты слишком малы, чтобы их можно было отследить, добавили в Live Science. Ученые предложили несколько способов поддержания порядка в небе над Землей. Среди них — сборка мусора при помощи роботов.