Мусор с МКС пробил крышу дома во Флориде

Ранее в тот же день грузовой поддон с батареями японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) вновь вошел в атмосферу Земли над Мексиканским заливом. Обломки были сброшены с МКС в 2021 году. Ожидалось, что они сгорят в атмосфере. Но один из них, вероятно, мог уцелеть.