В мире сместились границы пожилого возраста

Команда ученых из США и Германии выяснила, как меняется представление о времени начала старости у людей разных возрастов и поколений. Оказалось, что с каждым годом старость наступает позднее. И чем старше человек, тем дальше он «отодвигает» этот период жизни. Исследование опубликовано в журнале American Psychological Association.
Специалисты провели опрос 14 056 человек из Германии, родившихся с 1911 по 1974 год. На протяжении 50 лет, начиная с 1996 года, их спрашивали, людей какого возраста можно назвать старыми. Каждый респондент отвечал на этот вопрос не менее восьми раз.
Те, кто родился в 1931 году, в возрасте 65 лет говорили, что старость наступает в 74 года. Однако рожденные в 1944 году люди в 65 лет считали, что этот период наступает в 75 лет.
Несмотря на разные ответы людей, которые родились раньше и позже 1935 года, восприятие родившихся в 1936—1951 годы и 1952−1974 годы практически не различалось. Становясь старше, участники исследования пересматривали свое мнение о возрасте, когда начинается старость, и «отодвигали» ее.
Желание «отсрочить» старость может быть также обусловлено страхом старения. Он напрямую связан с распространенным мнением, что с возрастом ухудшается качество жизни.
Ученые отметили, что женщины по сравнению с мужчинами считали, что старость наступает позже. Одинокие люди и обладатели слабого здоровья называли рубежом старения меньший возраст, чем остальные группы. Однако эти факторы, как и уровень образования и восприятие собственного возраста, не объясняли полученные выводы полностью.
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Анна Морозова