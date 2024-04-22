Миллениалы не соответствуют стандартам «взрослой жизни»

Миллениалы — целое поколение людей, родившихся в период с 1980 по 2000 годы. И их средний возраст (около 40 лет) выглядит иначе, чем десятки лет назад.
В большинстве случаев у современных миллениалов нет мужа/жены, детей и ипотеки. Средний возраст женщин, впервые ставших матерями, увеличился до 30 лет с 1990 по 2019 год, при этом пятая часть взрослых вообще не планирует заводить даже одного ребенка.
Когда миллениалы достигают среднего возраста, сложные финансовые и культурные реалии оставляет у них ощущение несоответствия стандартам «взрослой жизни». Однако как пишет National Geographic, это не так плохо, поскольку у представителей этого поколения появляются новые возможности для достижений своих целей.
С 2000-х специалисты отмечают тенденцию откладывания как вступления в брак, так и рождение детей. Каролина Араган, изучающая социальные и демографические тенденции, провела исследование, которое показало, что процент сегодняшних женатых и вышедших замуж взрослых в возрасте 30−34 лет снизился более чем на 10% за последние 20 лет.
В 2021 году средний возраст материнства составлял 27,3 года, а недавний опрос показал, что 44% взрослых в возрасте 18−49 лет, не являющихся родителями, планируют оставаться таковыми.
Учитывая ипотеку, здравоохранение, уход за детьми и пожилыми людьми, «средний возраст» всегда был дорогостоящим, но для миллениалов он оказывается особенно тяжелым. Согласно статье исследователей из Центра финансовой стабильности домохозяйств, средние сбережения миллениалов в 2016 году составили 23 200 долларов (около двух миллионов рублей), что на 34% ниже ожидаемого дохода, основанного на исторических тенденциях.
Исторически средний возраст был временем, когда нужно искать смысл жизни, вовлекаясь в активную общественную деятельность, а также переключить внимание с себя на окружающих людей. В этот период у человека, скорее всего, самый широкий спектр ролей: родитель, супруг или партнер, брат или сестра, коллега или начальник, общественный деятель, друг, а иногда даже бабушка и дедушка. Из-за этого всего повышается уровень стресса.
Миллениалам приходится не только балансировать между этими ролями, но и справляться с нестабильностью на работе, высокой стоимостью жизни и инфляцией, а также ростом популярности социальных сетей.
Многие 40-летние люди до сих пор чувствуют себя юными, однако им нравится тенденция оставаться молодыми как можно дольше. Миллениалы, несмотря на отсутствие семьи и ипотеки, могут позволить себе путешествия.
По словам Карен Фингерман, профессора человеческого развития Калифорнийского университета в Остине и директора Техасского консорциума по проблемам старения и долголетия, миллениалы обрели новую свободу, освобождая место для своей версии взрослой жизни, где «им не нужно покидать родительский дом, чтобы стать взрослыми, как и не нужно для этого вступать в брак».
Миллениалы сейчас живут не по стандартам, которые были установлены людьми 40 лет назад. По мнению Фингерман, «это может быть захватывающие», так как современные миллениалы могут сами определять, как выглядит их «средний возраст».
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Анна Морозова