Миллениалы не соответствуют стандартам «взрослой жизни»

Исторически средний возраст был временем, когда нужно искать смысл жизни, вовлекаясь в активную общественную деятельность, а также переключить внимание с себя на окружающих людей. В этот период у человека, скорее всего, самый широкий спектр ролей: родитель, супруг или партнер, брат или сестра, коллега или начальник, общественный деятель, друг, а иногда даже бабушка и дедушка. Из-за этого всего повышается уровень стресса.