Психолог Синютина назвала три признака незрелой личности

В беседах, особенно на повышенных тонах, мы редко вслушиваемся в смысл речей оппонента, концентрируясь на собственной позиции и произносимых нами словах. Однако, вникнув в то, что говорит наш визави, мы можем составить о нем довольно объективное представление. Часто именно в возбужденных эмоциях человек показывает свою зрелость или, напротив, незрелость. Примитивные или нелогичные утверждения говорят о том, что человек ведет себя по-детски, соответственно, никакие взрослые доводы на него не подействуют. Спорить с таким человеком не стоит.