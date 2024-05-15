В Луизиане становится меньше раков

Раки — популярный сезонный деликатес в Луизиане. Они есть в меню ресторанов, их готовят дома на ужин — блюдо одинаково любят и туристы, и местные жители. Согласно отчету офиса губернатора, за год жители штата вылавливают и съедают до 90 тыс. тонн раков, что приносит в казну доход в 500 млн. долларов. Большая часть этих фантастических цифр приходится на три весенних месяца.
«Раки — не просто главное блюдо в моем ресторане, это важная часть нашей региональной культуры» — рассказывает Джейсон Сейтер, владелец ресторана в пригороде Нового Орлеана. Но в нынешнем сезоне цены взлетели вверх — и жизнь целого штата может измениться.
Из-за аномально высокой температуры в прошлом году и самой страшной засухи за историю штата ученые опасаются, что урожай раков в 2024 году может оказаться меньше на 75−90%, — рассказывает гастрономический портал Food&Wine.
Настоящая проблема не в том, что в этом году не получится поесть раков, а в катастрофических последствиях для региона.
Экономисты прогнозируют убытки в 140 млн долларов. Естественно, чтобы как-то их компенсировать, продавцы поднимают цены.
«Раньше порция вареных раков стоила 5 долларов — а теперь кое-где ее продают за 16», — рассказывает владелец другого ресторана Дэвид Маккелви.
Сам он решил просто убрать раков из меню, чтобы не предавать доверие постоянных посетителей.
В предыдущие годы штат активно экспортировал раков — в прошлом году целых полторы тысячи тонн, а теперь их, наоборот, привозят сюда из Азии.
Вице-губернатор штата Билли Нанджессер считает, что это недальновидное и губительное решение, которое дестабилизирует отрасль. Зависимость от импорта грозит подкосить индустрию — ведь импортные раки дешевле, и проще снова закупить их за рубежом, чем вкладываться в восстановление собственного производства.
Но еще важнее то, что импортная продукция зачастую уступает местной по качеству и может быть опасной для здоровья. Нанджессер утверждает, что импортных раков выращивают в ужасных условиях, кормят отходами и накачивают антибиотиками, чтобы убить бактерий. Если регулярно есть таких раков, в организме может выработаться толерантность к данным антибиотикам.
Вполне возможно, кризис не повторится — температура в этом году вселяет в ученых надежду, но не все смотрят в будущее с оптимизмом. Доцент Государственного университета Николс Кристофер Бонвиллен уверен, что, поскольку климатические катастрофы происходят все чаще, засуха вполне может вернуться. Он надеется, что Луизиана выделит больше площадей под разведение раков, чтобы уменьшить возможные последствия повторного кризиса.
Ведь проблема не в экономике или гастрономии — под угрозой оказывается традиционный образ жизни. Сейтер вспоминает, как его отец и дядя готовили огромную кастрюлю раков каждую пятницу, и вся семья собиралась за одним столом. С тех пор он всегда мечтал открыть ресторан, и мечта сбылась — главное, чтобы раки снова размножились.
Раков, кстати, любят не только в Луизиане — ранее публиковали материал о том, чем полезна и опасна эта еда.
Георгий Мазуркевич.