В Луизиане становится меньше раков

Вполне возможно, кризис не повторится — температура в этом году вселяет в ученых надежду, но не все смотрят в будущее с оптимизмом. Доцент Государственного университета Николс Кристофер Бонвиллен уверен, что, поскольку климатические катастрофы происходят все чаще, засуха вполне может вернуться. Он надеется, что Луизиана выделит больше площадей под разведение раков, чтобы уменьшить возможные последствия повторного кризиса.