Диетолог Соломатина рассказала о пользе и вреде вареных раков

— Готовность нужно определять по цвету. Если рак стал красным — его можно есть. Но надо помнить, что их нельзя хранить в холодильнике или в заморозке, потому что раки предназначены для сиюминутного употребления, в иных случаях это может быть вредно для здоровья, — заключила Соломатина.