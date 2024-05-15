В Колорадо найдено млекопитающее, похожее на шиншиллу

Команда ученых создала трехмерные реконструкции окаменелостей и предположили, что Militocodon lydae является переходной формой ранних млекопитающих. На эволюционном древе он расположен между древним родом Mimatuta и более поздним родом Oxyacodon. Рацион крошечных млекопитающих предполагает, что в районе, где были найдены останки, начала расти питательная растительность, позволяющая ей процветать там, где ранее наблюдалась пустошь.