В Колорадо найдено млекопитающее, похожее на шиншиллу

Палеонтологи из Денверского университета природы и науки (США) описали новый вид древних млекопитающих, живший около 65,5 миллиона лет назад, то есть вскоре после массового вымирания, погубившего динозавров. Об этом пишет Daily Mail.
Исследователи изучили найденные окаменевшие останки и пришли к выводу, что животное принадлежит к семейству Periptychidae. От него произошли все современные копытные млекопитающие, включая оленей, коров и свиней.
Судя по останкам существо, названное Militocodon lydae, было размером с современную шиншиллу и весило около 500 граммов. Жил зверек на территории современных США через 610 тысяч лет после массового вымирания.
Команда ученых создала трехмерные реконструкции окаменелостей и предположили, что Militocodon lydae является переходной формой ранних млекопитающих. На эволюционном древе он расположен между древним родом Mimatuta и более поздним родом Oxyacodon. Рацион крошечных млекопитающих предполагает, что в районе, где были найдены останки, начала расти питательная растительность, позволяющая ей процветать там, где ранее наблюдалась пустошь.
Ранее в Германии нашли останки древнейшей длинношеей морской рептилии.
Анна Морозова