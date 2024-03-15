В Германии нашли останки древнейшей длинношеей морской рептилии

ТАСС, 15 марта. Палеонтологи выяснили, что найденные в XIX веке в Германии окаменелые останки проторозавра вида Trachelosaurus fischeri на самом деле представляют собой древнейшие следы существования длинношеих морских рептилий, обитавших в морях Земли около 247 млн лет назад. Об этом сообщила пресс-служба Государственного музея естествознания Штутгарта.
«Нам удалось разгадать загадку того, кем на самом деле были Trachelosaurus fischeri благодаря тому, что мы недавно изучали динозцефалозавров, древних длинношеих морских рептилий из Китая. Проведенный нами анализ указывает, что Trachelosaurus fischeri были очень похожи на диноцефалозавров и при этом они являются древнейшими длинношеими морскими рептилиями на Земле», — заявил научный сотрудник Государственного музея естествознания Штутгарта Штефан Шпикман, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Ученые пришли к такому выводу в ходе изучения одной из самых ранних и спорных окаменелостей, которая была найдена в XIX веке на территории Германии и до 1918 года находилась в руках коллекционеров и любителей палеонтологии. Она представляет собой останки крупного ящера, который предположительно относился к числу проторозавров, пестрой группе рептилий, куда входили водоплавающие, летающие и сухопутные живые существа.
Изначально палеонтологи считали, что эта окаменелость, получившая имя Trachelosaurus fischeri, была оставлена сухопутным ящером, который жил на Земле примерно 247 млн лет назад, обладал необычно длинной шеей и был похож на проторозавров вида Protorosaurus speneri. Впоследствии ее статус вызывал споры среди ученых из-за наличия у этой окаменелости некоторых черт морских рептилий, из-за чего ее точный статус и положение на древе эволюции так и не было определено.
Как отмечает Шпикман, недавно эту задачу удалось решить его команде после того, как они детально изучили анатомию древней морской рептилии времен начала Триасовой эры, Dinocephalosaurus orientalis, чьи останки были найдены в 2003 году в Китае. Палеонтологи обратили внимание на то, что некоторые кости черепа, а также позвонки диноцефалозавров были очень похожи по устройству на то, как выглядели аналогичные кости Trachelosaurus fischeri.
Последующее всестороннее сравнение этих находок показало, что оба ящера являются близкими родственниками, что говорит в пользу морской среды обитания Trachelosaurus fischeri. Это делает это существо самым древним примером существования длинношеих морских ящеров, которые появились на Земле в самом начале Триасовой эры еще до возникновения первых танистрофеидов, плезиозавров и прочих мезозойских морских рептилий с очень длинной шеей.