В Германии нашли останки древнейшей длинношеей морской рептилии

Как отмечает Шпикман, недавно эту задачу удалось решить его команде после того, как они детально изучили анатомию древней морской рептилии времен начала Триасовой эры, Dinocephalosaurus orientalis, чьи останки были найдены в 2003 году в Китае. Палеонтологи обратили внимание на то, что некоторые кости черепа, а также позвонки диноцефалозавров были очень похожи по устройству на то, как выглядели аналогичные кости Trachelosaurus fischeri.