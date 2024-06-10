В Китае стал популярен кофе с зеленым луком

Куриные лапки, жареные воробьи и крысы, суп из вареной черепахи и тухлые яйца. В Китае есть множество странных блюд, которые вы, скорее всего, никогда не захотите попробовать. Однако в КНР недавно появилось еще кое-что необычное— кофе с зеленым луком. Об этом пишет Oddity Central.