В Китае стал популярен кофе с зеленым луком

Куриные лапки, жареные воробьи и крысы, суп из вареной черепахи и тухлые яйца. В Китае есть множество странных блюд, которые вы, скорее всего, никогда не захотите попробовать. Однако в КНР недавно появилось еще кое-что необычное— кофе с зеленым луком. Об этом пишет Oddity Central.
Впервые о странном напитке стало известно в прошлом месяце, когда несколько азиатских изданий осветили необычный напиток, назвав его одним из самых удивительных сочетаний продуктов. Для приготовления кофе сначала нужно размять несколько кусочков зеленого лука в чашке, затем добавить лед, молоко и кофе, прежде чем посыпать его большим количеством зелени.
Никто точно не знает, кто придумал такой странный напиток, но в последние месяцы смесь была принята множеством кофеен, чтобы привлечь к себе больше посетителей и внимание в Интернете. Кофе с зеленым луком — это последнее дополнение к постоянно растущему списку причудливых сочетаний, широко известных в Китае как «хей ан ляо ли» («темная кухня»).
Термин в основном относится к блюдам и напиткам, которые подвергают людей неким испытаниям на чувствительность ко вкусам. Пару месяцев назад многие кофейни Китая предлагали холодный латте с чили.
Реакция общественности на латте с зеленым луком была, как и ожидалось, неоднозначная. Одни люди сказали, что и подумать не могли, что им придется просить кофе без лука, другие заявили, что заинтригованы уникальным латте, но обеспокоены возможным неприятным запахом изо рта.
Ранее в редакции ВФокусе Mail.ru рассказали о необычных блюдах из разных стран.
Анна Морозова