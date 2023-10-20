«Повар спрашивает повара»: необычные блюда из разных стран

Утка по-пекински

В Китае подача этого блюда на стол — целый ритуал. Утку с мандариновыми лепешками или рисовыми блинами, зеленым луком и соусом «Хойсин» выносят на большом красивом блюде, затем режут на тонкие ломтики перед гостями.

Утку по-пекински делает особенной ее сладкая корочка. Она должна быть тонкой, хрустящей и нежирной.

Эскарго

Это изысканная закуска из улиток, которых вынимают из раковины, приправляют чесночным маслом и петрушкой, а затем снова кладут в панцирь. По вкусу блюдо напоминает мидии, но имеет более плотную текстуру.

Угорь в зеленом соусе

Это национальное бельгийское блюдо, которое подается в лучших ресторанах по всей стране. Это суп из потрошеного угря без кожи в густой зеленой подливе, состоящей из целого букета трав: мяты, орегано, тимьяна, крапивы, эстрагона, базилика, петрушки, кервеля, иногда шпината. Также добавляется имбирь, сливочное масло, кукурузная мука и лук-шалот.

Венский шницель

Его готовят из слегка отбитой телятины, немного подсоленной и вывалянной в муке, взбитых яйцах и хлебных крошках. Традиционно это блюдо подают с картофельным салатом, салатом из огурцов, картошкой с петрушкой, фри и долькой лимона.

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