В Китае совершили прорыв в области заморозки мозга

80% клеток мозга состоят из воды, из-за чего при замерзании могут возникать кристаллы льда, которые деформируют и повреждают клетки. В итоге они становятся функционально бесполезными. Новый метод подразумевает использование стволовых клеток эмбриона человека для выращивания образцов мозга, которые затем проходят криогенную обработку. Это позволяет сохранить полноценную мозговую ткань со всеми веществами и «живыми» нейронами.