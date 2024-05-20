В Китае совершили прорыв в области заморозки мозга

Китайские ученые из Университета Фудань разработали инновационный метод, который позволяет сохранять нейроны в целости после замораживания. Так, мозговая ткань помещается в жидкий азот, что позволяет сберечь клетки мозга в процессе разморозки.
80% клеток мозга состоят из воды, из-за чего при замерзании могут возникать кристаллы льда, которые деформируют и повреждают клетки. В итоге они становятся функционально бесполезными. Новый метод подразумевает использование стволовых клеток эмбриона человека для выращивания образцов мозга, которые затем проходят криогенную обработку. Это позволяет сохранить полноценную мозговую ткань со всеми веществами и «живыми» нейронами.
Ученые провели ряд экспериментов. Во время них ученые использовали стволовые клетки, полученные от эмбрионов человека. Сначала образцы мозга выращивали на протяжение трех недель. Затем их 24 часа подвергали криогенной заморозке жидким азотом.
Потом экспериментальный материал медленно размораживали. При этом эксперты использовали разные жидкости. На это ушло еще две недели. В результате был найден состав, который позволил нейронам остаться неповрежденными и живыми.
По словам ученых, их открытие даст возможность значительно увеличить срок жизни любого человека. Врачи будущего, возможно, смогут оживить тех, кого не смогли вылечить современные медики.
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Айгуль Сабитова