Может ли болезнь Альцгеймера протекать без симптомов

Ученые из Королевской академии наук и искусств Нидерландов выявили, что болезнь Альцгеймера может протекать бессимптомно, несмотря на наличие патологических изменений в головном мозге. Об этом сообщает Нидерландский институт неврологии.
Научные работники исследователи мозговые ткани из Нидерландского банка мозга, где хранится более пяти тысяч образцов ушедших из жизни доноров мозга.
«Уникальность Нидерландского банка мозга заключается в том, что в дополнение к хранящимся тканям с очень точными нейропатологическими диагнозами они также хранят документированную историю болезни и подробное течение заболевания с симптомами каждого донора», — говорится в сообщении.
Благодаря изученным материалам, ученым удалось обнаружить группу людей, у которых были процессы болезни Альцгеймера в мозге, но при жизни у них не проявлялось никаких клинических симптомов, так называемая «устойчивая» группа.
«Что происходит у этих людей на молекулярном и клеточном уровне, пока неясно. Поэтому мы искали доноров с аномалиями мозговой ткани, у которых в банке мозга не наблюдалось когнитивных нарушений. Из всех доноров мы нашли 12, так что это довольно редкая болезнь. Мы думаем, что генетика и образ жизни играют важную роль в жизнестойкости, но точный механизм до сих пор неизвестен», — рассказал ученый Королевской академии наук и искусств Нидерландов Луук де Фриз.
Ученые обнаружили что в устойчивой группе был изменен ряд процессов.
Астроциты подобно сборщикам мусора выполняют защитную роль для мозга. Также у людей в устойчивой группе отсутствовали нарушения в работе микролгии — комплекса вспомогательных клеток центральной нервной системы.
«Мы обнаружили признаки того, что в клетках мозга устойчивых людей также может быть больше митохондрий, участвующих в клеточном дыхании и обеспечивающих клетки энергией. Более активные митохондрии и увеличенное их количество в клетках мозга способствовали улучшенному функционированию нейронов», — пояснил Луук де Фриз.
Какие симптомы болезни Альцгеймера?
На этот вопрос ответила старший преподаватель кафедры хирургических болезней университета «Синергия», врач-невролог Александра Москвичева:
— В начале человек жалуется на забывчивость (эмоционально незначимые события, содержание прочитанных книг). Длится эта стадия около 5 лет и вызывает беспокойство пациента. В дальнейшем, помимо нарушений памяти, присоединяются трудности в повседневной жизни, на работе и в быту, то есть формируется синдром деменции. Нарушается запоминание нового материала (при этом то, что пациент знал и умел раньше, остается сохранным), появляются трудности ориентировки в малознакомой местности и во времени, проблемы с речью.
Врач уточнила, что в последней стадии заболевания пациенты не разговаривают и не понимают обращенную к ним речь, не могут ходить и поддерживать равновесие, испытывают трудности при кормлении из-за нарушения жевания. В итоге из-за осложнений, связанных с обездвиженностью, или течения сопутствующих заболеваний человек умирает.
Источники: https://nin.nl/ https://runews24.ru/