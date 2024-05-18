Может ли болезнь Альцгеймера протекать без симптомов

«Что происходит у этих людей на молекулярном и клеточном уровне, пока неясно. Поэтому мы искали доноров с аномалиями мозговой ткани, у которых в банке мозга не наблюдалось когнитивных нарушений. Из всех доноров мы нашли 12, так что это довольно редкая болезнь. Мы думаем, что генетика и образ жизни играют важную роль в жизнестойкости, но точный механизм до сих пор неизвестен», — рассказал ученый Королевской академии наук и искусств Нидерландов Луук де Фриз.