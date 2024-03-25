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В Китае нашли хорошо сохранившееся древнее оружие

Оно использовалось около двух тысяч лет назад.

В китайском городе Санъянь археологи раскопали 176 древних гробниц с оружием, драгоценностями и другими реликвиями. Об этом пишет The Hiami Herald.

Возраст обширного захоронения превышает две тысячи лет. Несколько гробниц выделялись среди остальных, так как их длина составляла около девяти метров, также в них находилось множество артефактов.

Считается, что одна из больших гробниц принадлежала высокопоставленному аристократу. В ней археологи обнаружили медные мечи и горшки. Уточняется, что оружие находится в хорошем состоянии.

В соседних гробницах также были найдены 400 керамических изделий, столовые приборы и нефритовые кольца. Также археологи обнаружили захоронение с остатками деревянной колесницы и двух лошадей, лежащих на боку. Специалисты предполагают, что животные были погребены после смерти.

Большая часть гробниц датирована периодом Воюющих царств, который длился с 481 по 221 год до н.э., а две — династией Хань, которая продолжалась с 206 г. до н. э. по 220 г. н.э..

Ранее в Египте по время раскопок нашли мастабу времен Древнего царства.

Анна Морозова