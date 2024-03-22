В Египте в ходе раскопок нашли мастабу времен Древнего царства

Ранее археологи обнаружили украшения древнеегипетской царицы Хетеферес I, их назвали первым в истории свидетельством торговли Египта и Греции. На такой вывод исследователей натолкнуло то, что созданный в 2600 году до н.э. браслет с изображением бабочки содержал серебро. Примечательно, что в тот период на территории Египта не было никаких источников этого металла. Тщательно исследовав состав серебра, ученые пришли к выводу, что материал добыли на греческих островах в Эгейском море, а после этого транспортировали в Египет.