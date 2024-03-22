В Египте в ходе раскопок нашли мастабу времен Древнего царства

Египетская мастаба времен Древнего царства, украшенная живописными рисунками, была обнаружена во время раскопок группой Немецкого археологического института в Каире. Об этом сообщили в Государственной информационной службе Египта.
В Дахшуре, расположенном в пустыне в 26 км к югу от Каира на западном берегу Нила, находятся знаменитые пирамиды Древнего царства. Среди главных достопримечательностей — Красная пирамида и Изогнутая пирамида, приписываемые фараону Снофру (около 2650 г. до н.э.).
Древнее царство — период в истории Древнего Египта, охватывающий правление фараонов III—VI династий.
Мастаба — один из типов монументальной архитектуры Древнего Египта периода Раннего царства (I и II династий фараонов). Эти строения считаются предшественниками Египетских пирамид. Мастаба обычно описывается как гробница в форме прямоугольной конструкции с плоской крышей и наклонными внутрь сторонами.
Исследования показывают, что обнаруженная мастаба может быть датирована концом Пятой или началом Шестой династии, считает Стефан Зайдельмайер, руководящий раскопками. Надписи указывают, что гробница принадлежала человеку по имени Сенеб-небеф, который занимал несколько должностей в царском дворце, а его жена носила титулы Жрицы Хатхор и Госпожи Платана. По словам археологов, эту находку отличает изысканная роспись, что является редкостью в некрополе Дахшура.
На изящных рисунках изображены сцены повседневной жизни, такие как молотьба зерна, корабли, плывущие по реке Нил, люди на рынке.
Миссия Немецкого археологического института участвует в раскопках в Дахшуре с 1976 года. Сначала работы сосредоточились на пирамидах правителя Снофру из Древнего царства и фараона Аменемхета III из Среднего царства. Однако в последнее время раскопки переместились на могилы великих государственных деятелей, священников и чиновников, живших в тот период. Зайдельмайер объяснил, что на месте мастабы будут проводиться дальнейшие изыскания, чтобы раскрыть еще больше секретов, спрятанных внутри.
Ранее археологи обнаружили украшения древнеегипетской царицы Хетеферес I, их назвали первым в истории свидетельством торговли Египта и Греции. На такой вывод исследователей натолкнуло то, что созданный в 2600 году до н.э. браслет с изображением бабочки содержал серебро. Примечательно, что в тот период на территории Египта не было никаких источников этого металла. Тщательно исследовав состав серебра, ученые пришли к выводу, что материал добыли на греческих островах в Эгейском море, а после этого транспортировали в Египет.