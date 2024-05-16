В Кенте найдена дверь времен французской революции

На вершине средневекового Дуврского замка в Кенте (Англия) была случайно обнаружена поцарапанная деревянная дверь, которая, как оказалось, является реликвией времен французских революционных войн. Об этом пишет The Guardian.
На двери вырезаны более 50 граффити, включая парусник, замысловатый стилизованный крест и девять отдельных сцен повешения фигур, одна из которых носит двурогую шляпу.
Средневековая комната на вершине замка, в которой была обнаружена дверь, была перепрофилирована во время конфликта 18 века в качестве сторожевой башни. Вероятнее всего, члены ополчения могли находиться там часами напролет и прибегать к художествам, чтобы скоротать время.
По оценкам специалистов, девять сцен повешения высечены разными людьми. Предположительно, солдаты были озабочены публичными казнями, которые были обычным явлением в то время. Деталь одной из них, на которой изображена фигура в двурогой шляпе, привела экспертов к мысли о том, что на ней может быть изображена фантазия о наказании побежденного Наполеона.
Хотя специалисты еще не уверены, что на рисунке именно Наполеон, на двери «почти наверняка изображен конкретный повешенный человек, и им, очевидно, был офицер, что довольно необычно».
Также высечено точное изображение одномачтового корабля, скорее всего восьмипушечного катера, используемого Королевским флотом, а также контрабандистами и каперами.
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Анна Морозова