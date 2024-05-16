В Кенте найдена дверь времен французской революции

По оценкам специалистов, девять сцен повешения высечены разными людьми. Предположительно, солдаты были озабочены публичными казнями, которые были обычным явлением в то время. Деталь одной из них, на которой изображена фигура в двурогой шляпе, привела экспертов к мысли о том, что на ней может быть изображена фантазия о наказании побежденного Наполеона.