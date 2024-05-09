Учитель нашел камень с древними огамскими письменами

В городе Ковентри (Англия) учитель географии приводил в порядок заросший участок своего дома, когда обнаружил камень с надрезами. Он сфотографировал его и отправил снимок археологу. Тот определил, что знаки были нанесены 1600 лет назад огамским алфавитом. Об этом пишет The Guardian.