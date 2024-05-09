Учитель нашел камень с древними огамскими письменами

В городе Ковентри (Англия) учитель географии приводил в порядок заросший участок своего дома, когда обнаружил камень с надрезами. Он сфотографировал его и отправил снимок археологу. Тот определил, что знаки были нанесены 1600 лет назад огамским алфавитом. Об этом пишет The Guardian.
Археолог, которому было отправлено фото, рассказал, что до того, как жители Ирландии начали использовать рукописи на пергаменте, они применяли систему письменности огама. Она состояла из параллельных сгруппированных линий, высекаемых на камнях. Такая письменность существовала в период раннего средневековья.
Длина артефакта составляет 11 сантиметров, а вес — 139 граммов.
Археолог предположил, что находка могла быть памятным предметом, однако точное его предназначение остается неизвестным.
Известно, что камень будет представлен широкой публике в качестве экспоната на выставке Collecting Coventry в Ковентри.
Ранее на востоке Англии археологи нашли очень редкий додекаэдр возрастом 1700 лет.
Анна Морозова