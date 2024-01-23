Английские археологи нашли очень редкий додекаэдр возрастом 1700 лет

Группа археологов-любителей обнаружила в графстве Линкольншир на востоке Англии хорошо сохранившийся и мастерски выполненный римский додекаэдр. Исследователи называют эти предметы одной из самых больших загадок археологии. В Западной Европе на территориях бывших римских провинций их найдено уже около 130, целиком и по частям, однако до сих пор неизвестно, что это за предметы и для чего их использовали. Письменные источники не сохранили о римских додекаэдрах ни одного упоминания.

Что такое додекаэдр

Римские додекаэдры — это пустотелые многогранники из 12 правильных пятиугольников, в каждом из которых сделаны круглые отверстия разного диаметра, а на углах соединения граней — маленькие шарики. Чаще всего предметы выполнены из бронзы, реже из железа и камня. Размеры додекаэдров варьируются от 4 до 11 сантиметров в диаметре. Все находки датированы I—III вв. еками нашей эры.

Шедевр из медного сплава

Новый артефакт размером с грейпфрут и свободно помещается в руку. Его обнаружили рядом с деревенькой Нортон Дисней во время двухнедельных раскопок на фермерском поле. Сначала поисковики выяснили, что там под землей есть пустоты — нечто, похожее на закопанную яму или карьер. Затем рядом металлоискатели наткнулись на несколько древних монет и брошей неподалеку. Было решено сделать траншеи и исследовать участок.

По словам добровольцев, додекаэдр появился из-под земли в последний день раскопок и неожиданно, так как металлоискатели не подавали сигналов.

«Это предмет из медного сплава: 75% меди, 7% олова и 18% свинца. Его общая высота составляет 8 сантиметров, ширина — 8,6 сантиметра, а вес — 254 грамма. Это важная находка еще и потому, что обнаружена в карьере (или яме), куда ее намеренно поместили около 1700 лет назад вместе с римской керамикой IV века», — рассказывают историки.

Археологи называют находку фантастическим примером «галло-римского додекаэдра»: предмет выполнен мастерски, явно по высоким стандартам. При этом он сохранился целиком, хотя многие другие были найдены расколотыми или сильно поврежденными. Также он достаточно большого размера по сравнению с ранее обнаруженными.

Зачем додекаэдры понадобились жителям античной Европы

В римской литературе до сих пор не найдено описаний додекаэдров, поэтому остается неясным их назначение. Среди многочисленных гипотез ученых — использование этих предметов в качестве инструментов, частей оружия, календарей, измерительных приборов, детских игрушек, игральных костей, выкроек для вязания перчаток, подсвечников, дальномеров, а также применение в математике, сельском хозяйстве, астрономии, религиозных обрядах. И это не полный список версий.

Команда археологов-любителей отмечает, что эти артефакты не имеют одного стандартного размера, поэтому вряд ли могли бы служить для измерений. Также на них нет следов износа, какие должны быть на инструментах. Они слишком сложны в изготовлении: на создание этого конкретного додекаэдра явно ушло огромное количество времени, сил и навыков, говорят добровольцы. Вряд ли такую ценную вещь стали бы использовать для повседневных нужд, например, вязания или игры.

Авторы склоняются к версии о магическом предназначении предмета. Возможно, их использовали для предсказаний судьбы и колдовства, поэтому уже в христианский период могло быть запрещено и применение, и всякое упоминание додекаэдров.

Команда планирует вернуться к раскопкам на этом месте в новом сезоне, чтобы лучше выяснить археологический контекст находки. В надежде, что рано или поздно тайна додекаэдра все-таки будет разгадана.