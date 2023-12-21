В Калифорнии разрешат пить сточные воды
Перед употреблением их будут очищать.
Перед употреблением их будут очищать.
Регулирующие органы Калифорнии утвердили правила, позволяющие водохозяйственным агентствам перерабатывать сточные воды для употребления их населением. Как передает The Guardian, очищенная жидкость будет поступать в жилые дома, школы и на предприятия.
Сейчас очищенная вода используется для полива в парках и на игровых полях. Новый закон позволит применять ее для питья и приготовления пищи. Известно, что Калифорния — это не первый штат США, где одобрили подобные нововведения, например, такие меры действуют в Колорадо.
Ранее такие законы отклонялись, но теперь, когда уровень воды в местных резервуарах стал критически низким из-за засух, Калифорния решила пересмотреть свое решение.
Новые правила требуют, чтобы агентства очищали сточные воды от патогенов и вирусов. Из жидкости будут удаляться все минералы, которые придают ей вкус, а это значит, что вещества нужно будет добавлять вновь после всех этапов процесса. Также для завершения проектов понадобится государственная поддержка, так как нужно будет убедить потребителей в том, что полученный продукт не только безопасный, но и не противный.
Ранее ученые очистили воду от диоксида титана с помощью фитопланктона.
Анна Морозова