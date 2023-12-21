В Калифорнии разрешат пить сточные воды

Сейчас очищенная вода используется для полива в парках и на игровых полях. Новый закон позволит применять ее для питья и приготовления пищи. Известно, что Калифорния — это не первый штат США, где одобрили подобные нововведения, например, такие меры действуют в Колорадо.

Новые правила требуют, чтобы агентства очищали сточные воды от патогенов и вирусов. Из жидкости будут удаляться все минералы, которые придают ей вкус, а это значит, что вещества нужно будет добавлять вновь после всех этапов процесса. Также для завершения проектов понадобится государственная поддержка, так как нужно будет убедить потребителей в том, что полученный продукт не только безопасный, но и не противный.