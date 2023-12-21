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15:09 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

В Калифорнии разрешат пить сточные воды

Перед употреблением их будут очищать.

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Источник: Reuters

Регулирующие органы Калифорнии утвердили правила, позволяющие водохозяйственным агентствам перерабатывать сточные воды для употребления их населением. Как передает The Guardian, очищенная жидкость будет поступать в жилые дома, школы и на предприятия.

Сейчас очищенная вода используется для полива в парках и на игровых полях. Новый закон позволит применять ее для питья и приготовления пищи. Известно, что Калифорния — это не первый штат США, где одобрили подобные нововведения, например, такие меры действуют в Колорадо.

Ранее такие законы отклонялись, но теперь, когда уровень воды в местных резервуарах стал критически низким из-за засух, Калифорния решила пересмотреть свое решение.

Новые правила требуют, чтобы агентства очищали сточные воды от патогенов и вирусов. Из жидкости будут удаляться все минералы, которые придают ей вкус, а это значит, что вещества нужно будет добавлять вновь после всех этапов процесса. Также для завершения проектов понадобится государственная поддержка, так как нужно будет убедить потребителей в том, что полученный продукт не только безопасный, но и не противный.

Ранее ученые очистили воду от диоксида титана с помощью фитопланктона.

Анна Морозова

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