Ученые очистили воду от диоксида титана с помощью фитопланктона

ТАСС, 26 октября. Специалисты Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина и университета МИСиС при поддержке Российского научного фонда установили, что для очистки сточных вод от наночастиц диоксида титана (TiO2) подходят зеленые водоросли вида Desmodesmus sp. Как сообщили в пресс-службе НИТУ «МИСиС», это первый опыт успешной очистки от диоксида титана с помощью микроводорослей.

«В ходе исследования ученые доказали способность одноклеточных зеленых водорослей Desmodesmus sp. штамма 3Dp86E-1 противостоять воздействию экологически значимых концентраций наночастиц TiO2 и накапливать их в клетках без вреда. Исследуемый штамм микроводорослей был выделен из фрагментов беспозвоночного животного — гидроида D. Pumila», — отметили в пресс-службе.

Диоксид титана, также известный как титановые белила, используется в производстве текстиля, косметики, электроники, пластмасс, батарей, красок и пищевых добавок. По прогнозам, мировое производство этих частиц достигнет 2,5 млн тонн к 2025 году. Однако вещество неизбежно попадает в окружающую среду, что может особенно негативно сказываться на водных экосистемах.

Полученные результаты исследования, по мнению разработчиков, указывают на значительный потенциал культуры одноклеточных зеленых водорослей Desmodesmus sp., который может быть использован для очистки и восстановления сточных вод, грунтов и атмосферы, загрязненных наночастицами металлов.