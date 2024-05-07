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В Калифорнии построили мост «в никуда» за миллиарды долларов

Жители США высмеяли новый объект инфраструктуры.

В Калифорнии (штат США) спустя девять лет завершилось строительство моста «из ниоткуда в никуда». Его возведение обошлось в 11 миллиардов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Как сообщают власти штата, это часть проекта высокоскоростной железной дороги из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Длина готового участка составляет всего 482 метра.

Власти заявили, что загвоздка произошла из-за изменившейся инфраструктуры местности. По их словам, виадук теперь не имеет никакого логистического значения.

Проект уже высмеяли в социальной сети X. Пользователи называют мост «самым бессмысленным в мире». Один из комментаторов пошутил, предположив, что к моменту открытия виадука высокоскоростная железная дорога будет достроена на Луне.

К критике подключились и известные люди. Так, Илон Маск отреагировал на фотографии моста «из ниоткуда в никуда» плачущим грустным смайликом. Таким образом американский предприниматель отметил бесполезность постройки, которая затребовала много ресурсов, но в итоге не окупилась.

По оценкам экспертов, на завершение строительства моста, который все же соединит Лос-Анджелес и Сан-Франциско, потребуется еще 100 миллиардов долларов. Многие американцы призывают закрыть проект, так как он осуществляется за счет денег налогоплательщиков.

Ранее была названа самая опасная дорога в мире с углом уклонов в 17 градусов.

Анна Морозова