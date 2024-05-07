В Калифорнии построили мост «в никуда» за миллиарды долларов

К критике подключились и известные люди. Так, Илон Маск отреагировал на фотографии моста «из ниоткуда в никуда» плачущим грустным смайликом. Таким образом американский предприниматель отметил бесполезность постройки, которая затребовала много ресурсов, но в итоге не окупилась.