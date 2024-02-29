Найдена самая опасная дорога в мире

Этот участок длиной 5,1 км с максимальным уклоном дороги в 17 градусов. На нем нет ограждений, а самые крутые участки дороги настолько узки, что, когда две машины встречаются с противоположных сторон, одной из них приходится сдавать назад, чтобы освободить место для другой.