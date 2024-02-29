Найдена самая опасная дорога в мире

Трасса D915, протянувшаяся на 105 км между городами Оф и Байбурт на востоке Турции, представляет собой экстремальную дорогу, которую многие автомобилисты считают самой сложной в мире. На протяжении многих лет боливийская дорога Камино-Лос-Юнгас неофициально носила титул «Дорога смерти».
Однако D915, соединяющая северо-восточную провинцию Анталью с Черным морем, имеет намного больше опасных поворотов и опасных обрывов, что делает ее чрезвычайно опасной даже для самых опытных водителей. Ее история восходит к Трапезундской гражданской войне (1916−1918 гг.), в результате которой русские войска захватили Трабзон.
Говорят, что дорога была построена российскими солдатами с использованием исключительно ручных инструментов, пишет Oddity Central. И хотя некоторые участки на каждом конце в какой-то момент были заасфальтированы, большая часть дороги по-прежнему состоит из рыхлого гравия.
На первый взгляд дорога не выглядит столь экстремальной, но по мере продвижения с любого конца асфальт сменяется гравием, а дорога становится уже и круче. Всего трасса насчитывает 38 крутых поворотов, но опаснее всего серпантин Деребаши.
Этот участок длиной 5,1 км с максимальным уклоном дороги в 17 градусов. На нем нет ограждений, а самые крутые участки дороги настолько узки, что, когда две машины встречаются с противоположных сторон, одной из них приходится сдавать назад, чтобы освободить место для другой.
Двигаться по серпантину особенно опасно в плохих погодных условиях, таких как густой туман или дождь, которые случаются даже летом. Поскольку снег и лед сделают навигацию по D915 наиболее опасной, в период с октября по конец июня-начало июля она обычно остается закрытой.
Между Офом и Байбуртом есть еще две дороги, но по D915 можно добраться напрямую, потому, несмотря на опасность, автомобилисты предпочитают ее. На пути к вершине горы открываются невероятные виды, но все же дорога не рекомендуется к посещению туристов.
Стоит отметить, что опасности на дорогах могут ждать автомобилистов вне зависимости от наличия крутых поворотов. Недавно специалист объяснил, когда водителям нужно переходить на летнюю резину.
Олеся Маевская