Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найдена самая опасная дорога в мире

Углы ее самых больших уклонов составляют 17 градусов.
Источник: Соцсети

Трасса D915, протянувшаяся на 105 км между городами Оф и Байбурт на востоке Турции, представляет собой экстремальную дорогу, которую многие автомобилисты считают самой сложной в мире. На протяжении многих лет боливийская дорога Камино-Лос-Юнгас неофициально носила титул «Дорога смерти».

Однако D915, соединяющая северо-восточную провинцию Анталью с Черным морем, имеет намного больше опасных поворотов и опасных обрывов, что делает ее чрезвычайно опасной даже для самых опытных водителей. Ее история восходит к Трапезундской гражданской войне (1916−1918 гг.), в результате которой русские войска захватили Трабзон.

Говорят, что дорога была построена российскими солдатами с использованием исключительно ручных инструментов, пишет Oddity Central. И хотя некоторые участки на каждом конце в какой-то момент были заасфальтированы, большая часть дороги по-прежнему состоит из рыхлого гравия.

На первый взгляд дорога не выглядит столь экстремальной, но по мере продвижения с любого конца асфальт сменяется гравием, а дорога становится уже и круче. Всего трасса насчитывает 38 крутых поворотов, но опаснее всего серпантин Деребаши.

Этот участок длиной 5,1 км с максимальным уклоном дороги в 17 градусов. На нем нет ограждений, а самые крутые участки дороги настолько узки, что, когда две машины встречаются с противоположных сторон, одной из них приходится сдавать назад, чтобы освободить место для другой.

Двигаться по серпантину особенно опасно в плохих погодных условиях, таких как густой туман или дождь, которые случаются даже летом. Поскольку снег и лед сделают навигацию по D915 наиболее опасной, в период с октября по конец июня-начало июля она обычно остается закрытой.

Между Офом и Байбуртом есть еще две дороги, но по D915 можно добраться напрямую, потому, несмотря на опасность, автомобилисты предпочитают ее. На пути к вершине горы открываются невероятные виды, но все же дорога не рекомендуется к посещению туристов.

Стоит отметить, что опасности на дорогах могут ждать автомобилистов вне зависимости от наличия крутых поворотов. Недавно специалист объяснил, когда водителям нужно переходить на летнюю резину.

Олеся Маевская