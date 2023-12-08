В Калифорнии обнаружен новый ядовитый вид скорпионов

Источник: Prakrit Jain, Harper Forbes, Jacob A. Gorneau and Lauren A. Esposito

В пустыне Сан-Хоакин, к северо-западу от Лос-Анджелеса, ученые обнаружили новый вид скорпионов. Об этом пишет Daily Mail,

Ученые обследовали пустынную местность в поисках новых экземпляров скорпионов. В результате было найдено 29 членистоногих, вид которых получил название Paruroctonus tulare, разной окраски: от светло-желтого до коричневого.

Исследователи провели анализ яда скорпиона и выяснили, что для человека он не представляет опасности. Биологи сказали, что укус схож с укусом пчелы или уколом кактуса. Команда, изучающая Paruroctonus tulare, утверждает, что вид должен получить статус находящегося под угрозой исчезновения. Также нужно сохранить определенные растения, необходимые для существования этих членистоногих.

«Самым важным шагом на пути к сохранению скорпиона является сохранение щелочнопоглощающих растительных сообществ путем защиты оставшейся высококачественной среды обитания, контроля инвазивных видов, ограничения выпаса скота, восстановления заброшенных земель и борьбы с причинами и последствия изменения климата», — заявили исследователи.

Ранее в Азии был обнаружен новый вид «зубастых» ос-паразитов.

Анна Морозова