В Азии обнаружили новый вид «зубастых» ос-паразитов

По словам специалистов, найденные насекомые имеют черное тело около сантиметра в длину, покрытое красными и белыми пятнами. Во рту ос находятся два четко разделенных зуба, что служит отличительной особенностью данного вида. Кроме того, у ос-самцов есть характерные зазубренные усики, напоминающие по форме лист растения.

В исследовании говорится, что новый вид был отнесен к новому роду и идентифицирован по форме усиков, уникальным зубам, форме тела и другим тонким физическим особенностям.

Ученые пока не выяснили, на ком именно паразитируют Serratichneumon maculatus. Судя по их строению, жертвами ос должны быть бабочки или личинки моли.

На данный момент пятнистые осы-паразиты обнаружены в Китае, Вьетнаме и Индонезии.